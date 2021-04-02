Пособия на детей от 3 до 7 лет в Перми 2021: новые правила выдачи с апреля

С 1 апреля в Пермском крае, увеличены пособия на детей от 3 до 7 лет. Фото: архив "КП"

Правила выплат пособий на детей от 3 до 7 лет в Перми 2021 изменяется с апреля. Теперь семьи с низкими доходами могут получать выплаты в большем объеме.

С 1 апреля в Пермском крае, увеличены пособия на детей от 3 до 7 лет. Их будут назначать от 50, 75 и 100 % от регионального прожиточного минимума на ребенка. Какая именно сумма вам будет выплачиваться - зависит от доходов семьи.

В Министерстве социального развития Пермского края пояснили, как будут начисляться пособия на детей от 3 до 7 лет в 2021 году.

- Раньше эта выплата была фиксированной и равнялась 50% от прожиточного минимума, - объясняют в ведомстве. - В этом году, если при выплате пособия в размере 50% среднедушевой доход семьи не достигнет прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 75%. Если при увеличении выплаты среднедушевые доходы в семье вновь не поднимутся до уровня прожиточного минимума, то пособие будет назначаться в размере 100%.

С заявлением о перерасчете размера выплаты можно обратиться до 31 декабря 2021 года. При этом независимо от даты обращения перерасчет будет сделан с января этого года всем, у кого будет установлено на это право (но не раньше, чем ребенку исполнится 3 года).

Также оцениваться кроме размера доходов семьи при назначении пособия будут учитываться наличие процентных вкладов в кредитных организациях, количество квартир, машин, земельных участков, которые принадлежат семье, то есть все движимое и недвижимое имущество.

Подать заявление на выплату пособия на детей от 3 до 7 лет в Перми 2021 в новом размере можно удобным на портале Госуслуг, или в МФЦ или в Центре социальных выплат и компенсаций Пермского края.

Телефон «горячей линии» Центра социальных выплат и компенсаций Пермского края: 8-800-302-83-89. Кроме того, с 1 апреля начинает работу федеральная «горячая линия» на базе единого телефона контакт-центра 8-800-200-04-12 по вопросам, связанным с назначением и предоставлением ежемесячной выплаты на детей от 3 от 7 лет.

В Прикамье величина прожиточного минимума для детей на 2021 год установлена в размере 11 124 руб.