Новые заболевшие COVID-19 обнаружены в 23 территориях Прикамья

Всего с начала пандемии в Пермском крае выявлено 51366 заболевших. Фото: архив "КП"

1 апреля в Пермском крае было зафиксировано 117 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие обнаружены в 23 территориях региона.

- В Перми выявлено 68 жителей с COVID-19. – сообщили в краевом оперштабе. - На втором месте – Березники, где зафиксировано пять человек с коронавирусом. Третье место занимают сразу три муниципальных образования, где обнаружено по четыре заболевших. Это Чайковский, Добрянский и Чусовской городские округа.

По три инфицированных выявлено в Губахе, Пермском муниципальном районе Верещагинском городском округе и Частинском муниципальном округе. Еще по два подтвержденных случая зарегистрировано в Кизеле, Кунгуре, Большесосновском муниципальном районе, Карагайской муниципальном округе, а также в Краснокамском и Соликамском городских округах.

По одному заболевшему зафиксировано в восьми территориях Пермского края. Это Бардымский, Березовский и Уинский муниципальные округа, Ильинский, Лысьвенский, Нытвенский, Октябрьский и Осинский городские округа.

Всего в Пермском крае выявлено 51366 заболевших.