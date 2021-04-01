Дмитрий Махонин и Альберт Демченко. Фото: Инстаграм Альберта Демченко.

Заслуженный мастер спорта России, саночник Альберт Демченко назначен советником по вопросам спорта и взаимодействию со спортивной общественностью Губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Соответствующие документы о его назначении уже подписаны. Информацию подтвердили в пресс-службе главы региона.

Справка

Альберт Демченко родился 27 ноября 1971, в Чусовом. Российский саночник, трехкратный серебряный призер Олимпийских игр в 2006 и 2014 годах, двукратный серебряный призер чемпионата мира 2012 года, четырехкратный чемпион Европы, обладатель Кубка мира 2004/05, многократный чемпион России. Заслуженный мастер спорта России.