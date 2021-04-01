Райффайзенбанк будет выдавать ипотеку на Луне

Фото: Райффайзенбанк

Райффайзенбанк готов выдавать ипотечные кредиты на покупку или постройку жилья на спутнике планеты Земля — Луне. Для этого нужен будет стандартный пакет документов по предмету залога.

«Оставить заявку, как и на любую другую ипотечную программу, просто на нашем сайте. Решение придёт в течение минуты. Предложение будет актуально еще три месяца», — рассказал руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников.

Ранее финансовая компания Money.co.uk подсчитала, что первое жилье на Луне обойдется в 44,5 млн фунтов стерлингов или 4,5 млрд рублей. Ежемесячный платеж по ипотеке в таком случае составит в 234 тыс фунтов стерлингов или 23,6 млн рублей. Что касается земельных участков, то первым лунным жителям необходимо будет получить так же, как и на Земле, разрешение на строительство дома.

Уровень цен варьируется в зависимости от местоположения. Так, территория рядом с Морем Дождей будет стоить 95 фунтов стерлингов — это около 10 тыс рублей, а у Моря Паров — 14 фунтов стерлингов (1,4 тыс рублей).

Подробнее о предложении Райффайзенбанка можно узнать на сайте.