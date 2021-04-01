В Пермском крае выявили 117 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки

С начала пандемии общее число заболевших в Пермском крае - 51 366. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае выявили 117 новых случаев коронавирусной инфекции.

23 человека лечатся в больнице, 94 – амбулаторно. Среди заболевших 9 детей. С начала пандемии общее число заболевших в Пермском крае возросло до 51 366. Скончались за сутки 5 человек с коронавирусной инфекцией.

Кстати, в Пермский край привезли еще 17 700 комплектов вакцины «Спутник V». С начала иммунизации в регион поступило 111 162 тысяч доз препарата. Они уже распределены по медорганизациям региона.