В Пермь привезли еще 17700 доз вакцины «Спутник V»

В Прикамье привезли еще 17700 комплектов вакцины «Спутник V». Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Прикамье привезли еще 17700 комплектов вакцины «Спутник V». С начала иммунизации в регион поступило 111 162 тысяч доз препарата. Они уже распределены по медорганизациям региона.

Напомним, По данным Роспотребнадзора, по последним данным, за сутки в Пермском крае выявлено 118 новых случаев заражения COVID-19: 26 человек проходят лечение в больницах, 92 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 51 249.