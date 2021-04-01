Пермяки более разговорчивы по понедельникам

Фото: МегаФон.

Вопреки стереотипам, мужчины Прикамья догнали женщин по коммуникабельности. Особенно разговорчивы пермяки по понедельникам, а в воскресенье - больше молчат, уходя в онлайн. Впрочем, независимо от дня недели - утренним чатам и звонкам в регионе предпочтут вечерние беседы и общение в мессенджерах, потому что большая часть населения - «совы».

В Международный день смеха аналитики МегаФона поделились необычными данными о мобильной жизни абонентов. С помощью инструментов Big Data специалисты проанализировали обезличенную информацию пользователей и обнаружили интересные данные, сравните их со своими предпочтениями:

Главное общение - в понедельник

Именно первый день недели самый популярный для разговоров. Меньше всего пользователи мобильной связи созваниваются в воскресенье. Этот выходной пермяки, как правило, проводят онлайн, именно в вечернее время последнего дня недели столбик мобильного интернета поднимается до своего максимума. Так, каждый третий интернет-активный житель региона ежедневно оставляет лайки в Instagram, а каждый четвертый – в «Одноклассниках».

Пусть говорят: пермские мужчины стали словоохотливее

По статистике, женщины в 2 раза разговорчивее мужчин. Они произносят около 20 тысяч слов в день, в то время как сильной половине человечества для общения достаточно 7-10 тысяч слов в сутки. Но, не спешите делать выводы. По данным МегаФона, в Пермском крае мужчины проводят за телефонными беседами практически столько же времени, что и дамы. В среднем за сутки в этом году мужчины говорят по мобильному всего на 3 минуты меньше, чем женщины. При этом, сильный пол уверенно лидирует и по онлайн-общению. В интернете мужчины Прикамья тратят на 20% больше трафика.

Мобильные «совы» обогнали «жаворонков»

Согласно опросам ФОМ, 37 процентов россиян считают себя «жаворонками», а «совами» – 45 процентов. Абоненты МегаФона общероссийский тренд подтверждают. По данным связистов, судя по мобильным биоритмам пользователей в Прикамье также больше сов, чем жаворонков. Вечером количество звонков, как и интернет-сессий, чатов в WhatsApp в сети оператора возрастает двукратно в сравнении с утренними часами.

- То, что еще вчера могло показаться мифом – сегодня стало частью нашей жизни. Изменились технологии, инструменты общения, а вместе с ними и наши привычки. Совы или мобильные жаворонки, мужчины или женщины, пользователи Android или iOS, жители севера или более южных территорий - независимо от индивидуальных биоритмов все наши пользователи не представляют своей жизни без гаджетов и скоростного мобильного интернета и это не первоапрельская шутка, а реалии современной жизни, - резюмировали аналитики МегаФона.

Пермяки общительны с понедельника