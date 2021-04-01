В Перми улучшилось качество воды

Вода в Перми стала мягче. Фото: архив "КП"

Качество воды, которое подается пермякам долгие годы оставляло желать лучшего. Чусовские очистные сооружения, которые являются основным источником водоснабжения были построены еще в 70-х годах прошлого века. Устаревшая система и природные свойства речной давали плохое качество воды. Десятилетиями из кранов лилась вода с повышенным уровнем жесткости.

На что Управление Роспотребнадзора требовало применить меры, чтобы привести в норму показатели. Нужна реконструкция системы водоснабжения.

Вопрос решали с властями города, губернатором Прикамья и ООО «Новогор-Прикамье», на компанию был подан иск в суд. Ситуация сдвинулась с мертвой точки. В 2020 году была введена в эксплуатацию новая насосная станция очистных сооружений, забор воды теперь веется из верхних (более мягких) слоев реки Чусовой. Вода теперь соответствует санитарным требованиям.

- С мая 2020 по март 2021 года фактов превышения гигиенического норматива по показателю «общая жесткость» в отобранных пробах питьевой воды не зафиксировано, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю. – Мы продолжаем ежемесячный мониторинг качества питьевой воды, подаваемой с Чусовскими очистными сооружениями.