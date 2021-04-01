«Сначала зарезал, а потом добил топором». В Пермском крае совершено жестокое убийство

Суд назначил мужчине 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Фото: архив "КП"

В Чердыни следователи расследовали жестокое убийство мужчины. 11 декабря 2020 года в квартиру к мужчине пришел знакомый. Мужчины выпивали, а потом случилась ссора. Гость разозлился и решил убить хозяина квартиры. Взял нож и стал бить им по телу обидчика. Потом схватился за топор и обухом начал бить по голове. Мужчина умер от полученных травм.

Подозреваемого нашли, им оказался ранее неоднократно судимый за преступления против личности 70- летний житель Красновишерска. Ему предъявили обвинение в убийстве.

- Суд назначил ему 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает СКР по Пермскому краю.