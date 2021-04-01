Синоптики рассказали, когда в Пермском крае улучшится погода

В Пермский край пришли снегопады и сильный ветер. Фото: архив "КП"

В Пермском крае минувшим днем ветер разгулялся так, что скрывал листы железа с крыш. Его порывы достигали 20 м/с, регион начало засыпать мокрым снегом. В ближайшие дни неприятные метеоявления сохранятся. По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 апреля ожидается облачная погода, снег, мокрый снег, днем с дождем, местами отложение мокрого снега, ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 8–13 м/с, ночью местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью –4,+1°, днем +2,+7°.

2 апреля будет облачно с прояснениями, мокрый снег, днем с дождем. Ветер западный, юго-западный 5–10 м/с. Температура воздуха ночью 4,+1º, днем +3,+8º.

В субботу характер погоды начнет меняться, снегопады с дождем продолжатся, но ветер немного утихнет, будет южный 4–9 м/с. Ночью заморозков уже не ожидается 0,–5º, днем +,5+10º.