С 1 апреля по 30 июня в Прикамье будут принимать электронные заявления для зачисления в школу первоклашек

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В Прикамье начинается прием заявлений на зачисление детей в 1 класс. Сделать это можно будет и в электронной форме.

- В Пермском крае в 2021 году в первый класс пойдут свыше 37,5 тысяч детей, - сообщили в Министерстве образования и науки Прикамья. - С 1 апреля по 30 июня стартует первый этап зачисления: школы принимают документы детей, проживающих на закрепленной территории, а также братьев и сестер тех, кто уже учится в данной школе, и других льготных категорий.

Подать заявление можно не только при личном посещении учебного заведения, но и в электронной форме: для этого с 1 апреля жители региона смогут воспользоваться порталом«Услуги и сервисы Пермского края». В краевом Минобре разъяснили порядок подачи электронных заявлений.

Где будет доступна услуга?

Подача заявления в электронном виде будет доступна жителям 27 территорий: Перми, Кизела, Губахи, Пермского района, Бардымского, Карагайского, Кочевского, Краснокамского, Октябрьского, Ординского, Соликамского, Чайковского, Чернушинского, Чусовского, Юрлинского, Березовского, Гайнского, Горнозаводского, Ильинского, Кишертского, Кудымкарского, Очерского, Чердынского, Сивинского, Суксунского, Частинского округов и ЗАТО Звездный. Как воспользоваться услугой?

Родители должны перейти по вкладке «Образование», затем – в раздел «Зачисление в 1 класс образовательной организации». Далее нужно заполнить все поля и приложить электронную копию свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство с ним, свидетельство о регистрации первоклассника по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории. После рассмотрения заявления в личный кабинет должно прийти уведомление: родителя пригласят в школу с оригиналами документов.

Где найти нужную информацию?

На сайте образовательной организации должна быть опубликована вся информация о домах, прикрепленных к школе, а также правила приема. «С этого года начинается запись детей в первый класс по новым правилам. Сейчас новый порядок позволяет максимально облегчить и сделать комфортной всю процедуру. Приказ о зачислении каждая школа будет издавать в течение 3 дней после приема всех заявлений, на тех, кто имеет право быть зачисленным в эту школу на первом этапе, а не как раньше, с момента регистрации заявления каждого родителя. Это нововведение позволяет исключить, например, такие ситуации, когда льготные категории или братья/сестры не получали место, потому что в порядке живой очереди уже в конце февраля школа была заполнена. Кроме того, родители могут не торопиться в школу в первый день приема заявлений, поскольку теперь его можно подать онлайн», – комментирует министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. Когда стартует «вторая волна» зачислений?

С 6 июля начнется «вторая волна» подачи заявлений – для детей, не проживающих на закрепленной территории. Подавать его родители смогут до 5 сентября. Электронное зачисление планируется расширить в 2021 году на все территории региона – в настоящем времени муниципалитеты готовят соответствующие документы.

- В этом году мы учли опыт пилотного запуска электронного зачисления 2020 года: тогда в первые часы на сайт пришло свыше 1,5 тысяч человек, – отметил заместитель министра информационного развития и связи Пермского края Олег Савинов. - В этом году мы усиливаем мощности, чтобы снизить нагрузку и принимаем дополнительные меры по обеспечению устойчивости портала. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поставил задачу максимально перевести государственные и муниципальные услуги в «цифру».

- Возможность получить максимальное количество госуслуг в электронной форме, удаленно – это, в первую очередь, комфорт и безопасность в связи с неблагоприятной обстановкой из-за пандемии. Также это способствует снижению коррупционных рисков, улучшению делового климата и повышает эффективность работы государственного аппарата в целом, – отметил ранее губернатор Дмитрий Махонин.