«Изрезала ножом одежду, чтобы ее пожалели»: 26-летняя жительница Прикамья соврала любимому, что ее изнасиловали в подъезде двое

Фото: архив "КП".

Необычный судебный процесс состоялся в Губахе. На скамье подсудимых оказалась молодая жительница поселка Углеуральский. Ей вынесли приговор.

- Ночью 20 августа прошлого года она пришла в состоянии алкогольного опьянения в полицию, - рассказали в СУ СКР по Пермскому краю. - Она заявила, что в подъезде дома на нее напали двое неизвестных и изнасиловали. В подтверждение свих слов женщина показала изодранную одежду.

Но позже заявительница вынуждена была признаться следователю, что изрезала ножом одежду сама. И что своим рассказом хотела пробудить сочувствие того, кто ей нравился.

- В дальнейшем 26-летняя женщина призналась, что никаких противоправных действий в отношении нее не совершалось, и что просто таким образом она хотела привлечь к себе внимание и вызвать жалость одного знакомого мужчины, - объяснили следователи.

Между прочим, изрезанная одежда «потянула» на отягчающее обстоятельство – молодую особу с богатой фантазией судили по статье о заведомо ложном доносе о совершении тяжкого преступления, соединенном с искусственным созданием доказательств обвинения.

В итоге ее приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.

м доносе о совершении тяжкого преступления, соединенном с искусственным созданием доказательств обвинения.

В итоге ее приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.