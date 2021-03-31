Оборонялась от ревнивца: В Прикамье будут судить молодую жену, убившую мужа

Следователи изъяли орудие убийства. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

Октябрьской ночью прошлого года в Березниках разыгралась трагедия. Вечером 29-летний муж привел в гости своего приятеля. Они сели отмечать встречу. Но ночью молодого супруга охватила ревность, и он набросился на свою 26-летнюю жену. Та защищалась, под руку ей попался нож, и ревнивец рухнул на пол.

Теперь молодую жену будут судить. Максимальное наказание, которое ей грозит по статье об убийстве при превышении пределов необходимой обороны – до 2 лет лишения свободы.

- Следствием установлено, что в ночь на 3 октября 2020 года обвиняемая в компании 29-летнего супруга и его знакомого, распивала спиртные напитки, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. - На почве ревности между супругами возник конфликт, в ходе которого обвиняемая, защищаясь от посягательств мужа, вооружившись ножом, нанесла ему удары по телу. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

Материалы уголовного дела переданы в суд.