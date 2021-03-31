«Нашли только телефон». В Перми пропал 31-летний мужчина

Пропавший мужчина. Фото: @chp_59

В Перми пропал 31-летний Антон Нечаев. Его сестра уже написала заявление в полицию. Последний раз он переписывался с ней 20 марта ВКонтакте, а потом перестал отвечать на телефонные звонки.

- Его телефон нашли прохожие в микрорайоне Запруд и принесли в полицию, - говорит сестра Надежда.- Что Антон мог делать в этом микрорайоне, ума не приложу, живет он на Нагорном. Друзей, вроде, у него там нет, сейчас я вол всем этом разбираюсь. Накануне брат должен был выйти на работу, он занимается отделкой, но на работе так и не появился и не вышел. Я очень беспокоюсь, ведь раньше он никогда не пропадал. У Антона есть ребенок, правда, с матерью ребенка они уже не живут, но она тоже за него переживает и не знает, куда он пропал.

Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении мужчины, просят звонить по телефонам: 8-952-662-13-52 или 102.