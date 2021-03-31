«Азот» дал старт новому конкурсу в рамках фестиваля «Наука Лайт»

Фото: «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» совместно с Управлением образования администрации города Березники проводят фестиваль «Наука Лайт», посвященный году науки и технологий в России. В рамках фестиваля объявлен городской конкурс «донаучных» открытий «Открывашки» среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений г. Березники.

Перед конкурсом стоят задачи создать условия для познавательно-исследовательской деятельности воспитанников дошкольных образовательных учреждений, сформировать сообщества педагогов и детей, занимающихся опытно-экспериментальной деятельностью.

Конкурс «Открывашки» проводится дистанционно, в два этапа. Первый – прием заявок и конкурсных материалов (видеовизиток). Второй – конкурсные испытания. Участникам необходимо будет представить на суд жюри демонстрацию одного опыта естественно-научной направленности и показать лучший результат в конкурсных испытаниях – собрать действующий электроприбор из предложенных деталей, ответить на вопросы, доказать или опровергнуть предложенную гипотезу.

Победители и призеры будут определяться по наибольшему количеству набранных по всем конкурсным испытаниям баллов. Дипломы и ценные призы предоставляет филиал «Азот». Итоги конкурса будут опубликованы на сайте Управления образования и в группе «ВКонтакте» «Березники.edu».

Екатерина Вознесенская, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по связям с общественностью:

- Наша задача - пробудить интерес к научным открытиям еще в детском возрасте. Сейчас, в век цифровизации, важно дать дополнительные возможности для развития наших детей. Поэтому и в качестве призов выбрано оборудование для интерактивных занятий. это обучающие игры, в которых дети управляют интерфейсом с помощью движений тела, рук и ног. Благодаря современным технологиям ребята больше не сидят у монитора, а учатся в процессе увлекательной игры.

«Открывашки» - это уже второе мероприятие в рамках фестиваля «Наука Лайт». Ранее в детском саду №29 прошел конкурс «Профик-2021», на который было заявлено почти 200 творческих работ. Тема конкурса – профориентация.

В рамках фестиваля «Наука Лайт» филиал «Азот» компании «УРАЛХИМ», закупил мобильный планетарий для проведения тематических занятий. Он будет базироваться в Центре научно-технического творчества, и пользоваться им смогут воспитанники детских садов, и школьники всего города.