В Перми из окна пятиэтажного дома выпала 2-летняя девочка

ЧП произошло в Закамске. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

В Перми 30 марта произошел несчастный случай. С третьего этажа дома по улице Магистральной (Кировский район) выпала 2-летняя девочка. Малышка жива, но получила травмы. Обстоятельства произошедшего МВД по городу Перми пока не сообщает. Ребенку вызвали «скорую помощь», ее госпитализировали в Краевую детскую клиническую больницу.

- В настоящий момент пациент находится на лечении в отделении травматологии-ортопедии КДКБ, - сообщили «КП» в пресс-службе больницы. - Состояние средней степени тяжести, стабильное. Ее жизни ничего не угрожает.