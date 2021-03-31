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Происшествия31 марта 2021 12:41

В Перми из окна пятиэтажного дома выпала 2-летняя девочка

ЧП произошло в Кировском районе
Анна Маркова
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ЧП произошло в Закамске.

Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

В Перми 30 марта произошел несчастный случай. С третьего этажа дома по улице Магистральной (Кировский район) выпала 2-летняя девочка. Малышка жива, но получила травмы. Обстоятельства произошедшего МВД по городу Перми пока не сообщает. Ребенку вызвали «скорую помощь», ее госпитализировали в Краевую детскую клиническую больницу.

- В настоящий момент пациент находится на лечении в отделении травматологии-ортопедии КДКБ, - сообщили «КП» в пресс-службе больницы. - Состояние средней степени тяжести, стабильное. Ее жизни ничего не угрожает.

ЧП