Пермский депутат Вероника Куликова требует уволить начальника «Пермгорэлектротранса»

Вероника Куликова

Закрытие троллейбусного движения в Перми и ликвидация, а точнее, сдача в металлолом, контактной сети, вызывали много вопросов у пермяков. Люди недоумевали, почему в городе отказались от экологичного электротранспорта.

- Мне неоднократно приходилось вступать в дискуссию с чиновниками мэрии Перми по вопросам ликвидации городских троллейбусов и дорогостоящей инфраструктуры электротранспорта, - отметила депутат Пермской городской думы Вероника Куликова. - Выясняется, чиновникам было за что сражаться.

В результате проверки контрольно-счетной палаты, выяснилось, что МУП «Пермгорэлектротранс» продал контактную сеть троллейбусов по заниженной цене.

- После проверки в кассу предприятия его руководством внезапно были внесены значительные денежные средства - два с половиной миллиона рублей, - сообщила Вероника Куликова. - Считаю, что следует поставить вопрос о соответствии занимаемой должности руководителя МУП «Пермгорэлектротранс» Александра Дербенева.