Разработка пермских ученых поможет увеличить долговечность мостов

Ученые Пермского Политеха выяснили причину, по которой мосты могут обрушаться. Фото: архив "КП"

Ученые пермского Политеха выяснили причину, по которой мосты могут обрушаться. Они провели исследование, которое поможет избежать обрушения мостов, увеличить их прочность. Они изучили, как ведут себя под действием внешней среды материалы, из которых производят прослойки их опорных частей.

- Чтобы продлить срок службы мостов, в качестве прослойки для их опорных частей используют современные антифрикционные материалы и композиты. Но данных об их механических свойствах и моделях «поведения» пока недостаточно, – рассказывает кандидат технических наук, доцент кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика» Пермского Политеха

Ученые выяснили, как форма прослойки и свойства материалов влияют на деформацию и разрушение конструкций. Они сравнили опорные части с прослойками толщиной от 4 до 8 мм и выяснили, что увеличение толщины прослойки до 6-8 мм снижает деформирование элементов конструкции, а наиболее эффективными материалами для их создания стали модицифированный фторопласт и высокомолекулярный полиэтилен.