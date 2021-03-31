Погода на 31 марта в Перми: сильный ветер и до +7 градусов

В Перми сегодня 31 марта ожидается сильный ветер. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Перми сегодня 31 марта ожидается сильный ветер. Также синоптики сообщают, что ожидается облачная погода с прояснениями, днем снег, мокрый снег. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 9–14 м/с, днем порывы 15 - 20 м/с. Температура воздуха ночью 0,–5º, при прояснениях до –10º, днем +2,+7º.

1 апреля облачно с прояснениями, снег, днем с дождем. Ветер юго-западный 5–10 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью –3,+2º, днем +3,+8º.