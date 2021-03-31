В Перми пройдет «горячая линия» по вопросам приема в детей в первые классы

В Перми 1 апреля начнется приемная кампания в первые классы. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Перми 1 апреля начнется приемная кампания в первые классы, которая продлится до 30 июня. В это время родители смогут подать заявления о приеме в школу по прописке.

Также заявления подают родители детей, у которых есть преимущество при поступлении - есть братья и сестры, которые уже учатся в этой школе. С 6 июля начнется прием детей на свободные места.

Специалисты департамента образования администрации Перми проведут «горячую линию» по вопросам, связанным с зачислением в школу.

Звонить можно по телефону: 212-70-50 с 9.00 до 18.00 в рабочие дни до 9 апреля.