Новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 23 территориях Пермского края

. Фото: Артем КИЛЬКИН

Как сообщили в Роспотребнадзоре, 30 марта в Пермском крае зафиксировано 118 новых случаев коронавируса. Вновь заболевшие обнаружены в 23 территориях региона.

В Перми выявлено 42 жителя с COVID-19. На втором месте – Кизел, где зафиксировано 18 человек с коронавирусом. Третье место занимает Чайковский с 9 заболевшими.

В других территориях следующее количество вновь заболевших коронавирусом: в Уинском округе семеро, в Губахе и Чусовом – по пяти, в Березниках – четверо. По три жителя с COVID-19 выявлено в Пермском муниципальном районе, Карагайском муниципальном округе, а также в Верещагинском, Краснокамском и Осинском городских округах. Еще по 2 подтвержденных случая коронавирусной инфекции зарегистрировано в Добрянском и Нытвенском городских округах.

По одному заболевшему зафиксировано в девяти территориях Пермского края. Это ЗАТО Звездный, Кунгур, Большесосновский муниципальный район, Еловский муниципальный округ, Лысьвенский, Октябрьский, Оханский, Очерский и Соликамский городские округа.

Такие данные приводит официальный сайт администрации Пермского края.