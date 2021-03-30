МЧС предупреждает пермяков о вероятности обрушения кровель домов

. Фото: Евгения ГУСЕВА

Днем 31 марта в Пермском крае ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: порывы ветра со скоростью 15-20 метров в секунду, сообщили в краевом ГУ МЧС.

- Существует вероятность обрушения ветхих конструкций, деревьев, повреждения кровель домов, - предупредили в ведомстве.

Возможно также падение снега и наледи с крыш и балконов.

- Если во время движения по тротуару вы услышали сверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову, бежать от здания. Необходимо быстрее прижаться к стене, козырек крыши также послужит укрытием, - дают советы в МЧС

По прогнозу Пермского ЦГМС - филиала ФГБУ «Уральское УГМС» 31 марта ожидается облачная погода с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Ночью и утром на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью от 0 до –5º, днем от +2 до +7º.