В Пермском крае закрывают ледовые переправы

. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В полночь на 31 марта из-за несоответствия требованиям безопасности будет закрыта ледовая переправа на Каме от Оханска до поселка Юго-Камский. В 8 часов утра 31 марта в Кунгурском районе закроется переправа на Сылве от деревни Мостовая до села Насадка.

В полночь на 1 апреля закроют две переправы в Соликамском городском округе. Это Соликамск - Басим на реке Боровская Воложка и у поселка Нижний Склад на реке Кама.

Уже закрыта переправа в Кунгурском районе на Сылве от поселка Ильича до Троицы. А на переправе в Соликамском округе на реке Кама от поселка Тюлькино до деревни Тюлькино планируется понижение тоннажа.

- В Пермском крае из 12 автомобильных ледовых переправ, действующих этой зимой, остаются открытыми 7, - сообщили в Главном управлении МЧС России по Пермскому краю. - Планируйте поездки заранее, с учетом закрытия ледовых переправ. Весенний лед смертельно опасен и передвижение по нему без риска для жизни возможно только в оборудованных местах. Если переправа закрыта, воспользуйтесь объездной дорогой или откажитесь от поездки.