В Перми дали имена шести новым улицам

Школе №41 присвоят имя авиаконструктора Павла Соловьева. Фото: Википедия

На общественном совете по топонимике были присвоены названия шести новым улицам в Свердловском и Мотовилихинском районах Перми.

В микрорайоне Бахаревка появились улицы Василия Полыгалова и Летчика Евгения Ежова. Оба они - Герои Советского Союза, участники Великой Отечественной войны. Еще трем улицам на Бахаревке будут даны имена Профессора Селезневой, Профессора Ясницкого, а такжеЮрия Ляшкова, погибшего в 2000 году в Чечне и награжденного орденом Мужества.

А в микрорайоне Ива, где уже есть улицы Рубиновая, Сапфировая, Топазная, Малахитовая и Агатовая, появится новая улица - Гранатовая.

Также члены общественного совета согласились с предложением присвоить школе №41 имя Героя Социалистического Труда, авиаконструктора Павла Соловьева.