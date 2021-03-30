Петр Колтыпин выступил перед участниками студенческого акселератора SberStudent

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К общероссийскому акселератору SberStudent присоединились более 1 600 студентов и преподавателей. Заявки подавали студенты, аспиранты и научные сотрудники из более чем 150 вузов девяти регионов присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка. Напомним, что программу для акселератора разработал Стэнфордский центр профессионального развития. О старте проекта Сбер объявил в День российского студенчества 25 января.

Петр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка обратился к участникам SberStudentDay с приветственным словом. Также своим опытом создания бизнеса и секретами успеха поделились выпускники акселератора Sber500 - программы развития стартапов, основанной на экспертизе и опыте Сбера и международной компании 500 Startups.

Петр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«Запуск акселератораSberStudent имеет колоссальное значение для развития предпринимательского движения. Это уникальная возможность перенять бесценный опыт организации и развития бизнеса от экспертов Кремниевой долины, создать свой стартап. А новые предприниматели и компании – это рост ВВП, рост налоговой базы, новые рабочие места, и, как следствие, развитие регионов. Поэтому я искренне рад такому отклику на участие в акселлераторе!».