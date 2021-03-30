В Перми начался ремонт асфальта на плотине Камской ГЭС

В Перми начался ремонт дорог. Фото: Анна Маркова

В Перми 30 марта начался ремонт проезжей части на плотине Камской ГЭС. Это проблемный участок, на состояние которого указывали в обращениях многие жители, сообщает издание «Business Class» со ссылкой на администрацию города. В Орджоникидзевском районе затем начнется текущий ремонт на улицах Соликамской и Лянгасова. Технологии, которые используются при ремонте дорожного полотна возможно применять при минусовой температуре.

Кстати

На улице Героев Хасана закрывают движение до двух полос – по одной в каждом направлении. Подрядчик начнет фрезерование и разборку дорожного полотна на участке от улицы Хлебозаводской до ТЦ «Шоколад» с 5 апреля.