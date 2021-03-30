В Пермский край привезли еще 3000 комплектов «Спутника V»

Всего на территорию Пермского края поступило 93 462 комплекта «Спутника V». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермский край доставлена очередная партия двухкомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник V». Ее уже распределили между медучреждениями региона, которые проводят иммунизацию.

Всего на территорию Пермского края поступило 93 462 комплекта «Спутника V». Массовую вакцинацию проводят 53 медицинские организации.

Напомним, за сутки в Пермском крае коронавирус подтвердился еще у 118 человек. Роспотребнадзор сообщает, что 46 человек проходят лечение в больницах, 72 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди заболевших – 7 детей.

Умерли от коронавирусной инфекции за сутки еще 8 человек. Общая цифра смертей с начала пандемии - 1941.