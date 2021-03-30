Пермь оказалась в рейтинге самых бестактных городов

Пермь заняла 18 место в рейтинге. Фото: Василий Вахрин

Независимое исследовательское агентство Zoom Market в марте этого года провело социологический опрос и узнали, где живут самые бестактные люди в России.

Опрашиваемым задавали всего три вопроса: «Случается, что вы вмешиваетесь в чужие разговоры без приглашения? Вы всегда дослушиваете собеседника до конца, не перебивая? Вы любите давать советы, в том числе малознакомым людям?»

Опрос проводили лично и по телефону в 21 городе страны. В нем приняли участие 2520 респондентов старше 18 лет.

Согласно опросу, самые бестактные люди живут в Ростове-на-Дону, Воронеже и Сочи. Пермь заняла 18 место в рейтинге.

23% из всех опрошенных сказали, что они могут вмешаться в чужой разговор без приглашения, 67% респондентов всегда стараются дослушать собеседника до конца, не перебивая, а вот дать совет, в том числе малознакомым людям, любят 86% жителей страны.