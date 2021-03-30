В Пермском крае двух школьниц накрыла снежная лавина: девочек откапывали прохожие

Детей откапывали прохожие. Фото: ВКонтакте "Подслушано Злой Кудымкар".

В Кудымкаре сегодня днем, 30 марта, двух девочек-школьниц накрыла снежная лавина, сошедшая с крыши одноэтажного кирпичного здания. Фото появились в социальной сети. Автор говорит, что ЧП произошло недалеко от школы №8, в районе остановки.

На помощь детям пришли очевидцы, они откапывали детей лопатами. Девочки застрели в снегу по пояс и не могли самостоятельно выбраться.

В комментариях местные жители пишут: «В данном месте только два варианта, где можно пройти, - это дорога, что тоже немало опасно и данная тропинка под крышей этого здания. У меня вопрос, почему каждый год на этой крыше висят глыбы снега и опасно проходить? Ведь все знают, что там люди ходят. Почему владелец здания не организовывает уборку снега с крыши вовремя?».

По информации очевидцев, с девочками все в порядке, они отделались лишь испугом.