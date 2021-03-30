Замглавы администрации Перми Анатолий Дашкевич покидает свой пост

Анатолий Дашкевич покидает пост замглавы администрации Перми. Фото: Пермь-Первая/Facebook.

В составе администрации Перми произошли изменения. По информации пресс-службы города, исполняющим обязанности заместителя главы по городскому хозяйству администрации Перми назначен Сергей Красильников, заместитель начальника департамента дорог и благоустройства администрации Перми.

Анатолий Дашкевич, которой занимал этот пост, закончил службу 29 марта. С ним закончился срок контракта. Господин Дашкевич принял решение покинуть муниципальную службу.