В Перми будут построены девять новых школ

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- В Перми сейчас строится много образовательных учреждений, они соответствуют всем современным требованиям. Но есть учреждения, которые построены в прошлом веке, их трудно приспособить к современным условиям, поэтому вопрос их оснащения стоит особенно остро, - заметил депутат Олег Бурдин во время круглого стола по вопросам сферы образования.

В его работе приняли участие глава города Перми Алексей Дёмкин, министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, депутаты Пермской городской Думы Олег Бурдин, Василий Кузнецов, Наталья Рослякова, представители администрации Перми, родительской общественности, ректоры пермских вузов, директора школ, учащиеся.

- Повышение качества образования – это приоритетное направление деятельности администрации Перми, - заявил Алексей Дёмкин. Он сообщил, что в городе идет строительство четырех школ, подбираются участки еще для пяти.

Раиса Кассина рассказала о том, что в Перми будут открыты новые школы «Точки роста», а также о том, что в 2021 году в 33 школы города будет поставлено современное оборудование за счет федерального бюджета.

Также на круглом столе обсудили строительство школьных, межшкольных стадионов, спортивных залов. Депутат Василий Кузнецов, руководитель регионального отделения Всероссийской федерации школьного спорта подчеркнул, что школьный спорт стал особенно актуальным в последнее время. Он предложил сотрудничество в области организации и разработки физкультминуток, физкультурных пауз и других типов активности.

- Во время обсуждения были озвучены интересные проекты в части реализации национального проекта по образованию. Мне понравилось, что получился такой открытый диалог. Думаю, это хороший задел для написания программы дальнейшего развития нашей системы образования, - отметила депутат Наталья Рослякова.

Этот круглый стол прошел в рамках обсуждения Стратегии развития Перми, которая разрабатывается по поручению губернатора Дмитрия Махонина. Следующими темами станут благоустройство, медицина, культура и спорт, социальная защищенность, гражданское общество. Заседания пройдут до конца мая.