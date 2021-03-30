В Пермском крае на пожаре погибли двое детей и их мать

Пожар произошел в частном доме в Барде. Фото: архив "КП"

В Барде в ночь на 30 марта произошел пожар в частном доме. СКР по Пермскому краю сообщает, что во время тушения пожара были обнаружены тела 32-летней женщины и двоих детей 4 и 7 лет. На месте работают следователи и криминалисты. Следов насильственной смерти она не обнаружили. Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, приведшие к трагедии, - сообщает СКР по Пермскому краю.