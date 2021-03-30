Коронавирус выявили у жителей 19 территорий Пермского края

Всего в Пермском крае 51013 заболевших коронавирусом. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Пермском крае коронавирус выявили у 120 жителей в 19 территориях. В лидерах остается Пермь – 48 новых заболевших. На втором месте – Чернушинский городской округ, там 20 человек с коронавирусом. Третье место у Губахи - 10 случаев.

В Березниках - 6, в Лысьвенском городском округе – 5. По 4 жителя с COVID-19 в Октябрьском и Чусовском городских округах. По 3 в Кизеле и Кунгуре.

По 2 заболевших в семи территориях Пермского края: Кудымкар, Чайковский, Бардымский муниципальный округ, а также Добрянский, Красновишерский, Осинский и Соликамский городские округа.

В Горнозаводском городском округе, Пермском районе и Ординском округе по 1 жителю с COVID-19.

Всего в Пермском крае 51013 заболевших.