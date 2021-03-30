В копилке баскетбольного клуба «Парма» еще одна победа

Фото: БК "Парма".

29 марта баскетболисты «Пармы» обыграли соперников в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Клуб «Астана» остался пораженным со счетом 84:80.

- Поздравляю свою команду с победой, «Астана» билась достойно, - сказал главный тренер БК «Парма» Казис Максвитис. - Нашей команде не хватило свежести после длительной дороги, и это было видно в первой половине игры. После большого перерыва мы действовали чуть агрессивнее, бились до конца и заслужили важную победу.

Пермские баскетболисты прервали серию поражений и теперь команда поднялась в зону плей-офф на 8-е место.

Следующий матч "Парма" проведет в воскресенье 4 апреля с «Цмоки-Минском».