В Перми в ДТП пострадали ребенок и двое взрослых

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Фото: Василий Вахрин

В Перми 28 марта около 12.00произошла авария на Бродовском тракте. В сторону улицы Героев Хасана ехал автомобиль «Хендай Солярис», за рулем был 30-летний водитель. В районе дома №29 по улице Клубная он нарушил правила дорожного движения. При повороте налево не уступил дорогу «Форду Фокусу», за рулем был 50-летний водитель.

- В результате автоаварии пострадали водители автомобилей, обоим оказана разовая медицинская помощь на месте, а также 8-летняя девочка, которая находилась в автомобиле «Хендай», - сообщает ГИБДД по городу Перми. - Ей назначено амбулаторное лечение. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.