Петр Колтыпин назвал 2020 год – годом смены приоритетов на заботу о клиентах и сотрудниках

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Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк рассказал о реализации плана действий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в регионах.

Сбер одним из первых запустили горячую линию с врачами, при этом все финансовые расходы на её создание и поддержку взял на себя. Любой гражданин России мог получить по телефону или через мобильное приложение бесплатную консультацию квалифицированного врача сервиса телемедицины. Как отметил спикер, в первую очередь необходимо было также сосредоточиться на безопасности клиентов и сотрудников в офисах Сбербанка.

«Все наши сотрудники, которые в офисах контактировали с огромным количеством людей ежедневно, получали маски и средства индивидуальной защиты. Все офисы банка были оснащены постами термометрического контроля. Мы потратили огромные средства – на закупку масок и перчаток, антисептических средств», - подчеркнул Петр Колтыпин.

С начала пандемии Волго-Вятским банком Сбербанка было закуплено более 18,5 млн масок, более 7 млн перчаток, более 156 тысяч литров кожного антисептика и порядка 193 тысяч литров антисептика для поверхностей. Кроме того, было организовано бесплатное тестирование сотрудников на COVID-19 - порядка 425 тысяч тестов, а на наличие антител было проведено 17,5 тысяч анализов.

Несмотря на то, что Сбербанк в полном объеме выполнил взятые на себя обязательства по обслуживанию населения в пандемию, важно было ограничить присутствие людей в общественных местах. Особенно актуальными в это время стали услуги, которые клиент может получать дистанционно. Количество активных пользователей Сербанк Онлайн на территории обслуживания Волго-Вятского банка Сбербанка – 8,5 млн клиентов, рост по отношению к 2019 году составил 9%.

Главная доработка 2020 года в приложении – появление голосовых помощников. Сейчас Сбербанк Онлайн включает 99% всех финансовых сервисов для физических лиц. Приложение – победитель премии Digital Leaders в номинации «Мобильное приложение года».

Однако Сбер сделал шаг далее навстречу клиентам, развивая в условиях карантина продукты экосистемы Сбера: бесплатные онлайн-консультации по вопросам коронавируса, бесконтактную доставку товаров, онлайн-просмотры кино, удалённое обучение, сеть СберЕаптек, благодаря которым клиенты могут приобретать все необходимые медикаменты быстро и безопасно. Экосистема Сбера помогала адаптироваться к новым условиям и позволяла не ограничивать доступ к привычным товарам и услугам, оставаясь дома.

Отдельно Петр Колтыпин остановился на заботе о старшем поколении:

«Мы не оставили наше старшее поколение - и помогали доставлять пенсии и продукты питания на дом пенсионерам и ветеранам, поскольку они находятся в зоне повышенного риска. Пенсионерам было особенно тяжело перейти в удалённый формат. Мы, конечно же, понимали, как сложно этим людям перестроиться, полностью отказаться от тех привычек, которые формировались годами. Нам было важно научить их пользоваться дистанционными сервисами. Поэтому мы стали сотрудничать с волонтерами, которые имели большое желание и готовность помогать пожилым людям», - сказал он.

При этом для обеспечения безопасности во время контактов с пенсионерами Волго-Вятский банка Сбербанка передал волонтёрским отрядам регионов присутствия более 90 тысяч масок.