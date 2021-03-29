В Прикамье начали изымать участки, препятствующие выходу к берегу Камы

На многих реках теперь вместо пляжей заборы. Фото: Константин МОГИЛИН

Проблема того, что береговые линии наших рек оказываются напрочь загорожены заборами дач и коттеджей, известна. Одно из таких мест, где не подобраться к воде, это живописный залив реки Качка по соседству с курортом Усть-Качка.

В Пермской межрайонной природоохранной прокуратуре решили навести здесь порядок. В надзорном органе зафиксировали, что более двух десятков земельных участков препятствуют людям в выходе к реке.

По одному из таких участков дело уже передали в суд и землю изъяли.

- Более 20 участков в Усть-Качкинском сельском поселении сформированы без учета их нахождения в береговой полосе водного объекта общего пользования, - объяснили в краевой прокуратуре. - В суд было направлено исковое заявление об оспаривании границ одного из земельных участков, о признании отсутствующим права частной собственности на береговую полосу реки Качки, исключении из Единого государственного реестра недвижимости сведений об описании границ земельного участка в части его наложения на береговую полосу площадью 672 квадратных метра. Решением суда исковые требования природоохранного прокурора удовлетворены в полном объеме.

В прокуратуре сообщили, что работа по оспариванию границ земельных участков будет продолжена.