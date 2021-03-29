В Перми 17-летний парень попал в больницу после падения с высоты

Молодой человек с травмами оказался в больнице после падения с высоты.
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
В Перми 27 марта на улице 4-я Линия, 54 (Верхняя Курья), пострадал 17-летний парень. Молодой человек взбирался по лестнице на недостроенное 2-х этажное строение, не удержался и упал с высоты около 2-х метров. Молодой человек получил травмы. «Скорая помощь», вызванная на место, отвезла его в больницу.
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