В Перми грузовой поезд сбил мужчину

"Скорая" отвезла мужчину в больницу, он получил серьезные травмы. Фото: архив "КП"

В Перми 28 марта на железнодорожных путях, недалеко от бизнес центра "Морион" произошло ЧП. Грузовой поезд сбил мужчину. Информацию подтвердили в Управлении на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

"В линейный отдел поступило сообщение о том, что на перегоне Пермь II – Бахаревка травмирован мужчина. Который стоял возле железнодорожных путей в габарите движения поезда. Применялось экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось. Проводится проверка", - сообщили в ведомстве.

Пострадавшим оказался 56-летний мужчина, житель Перми. Он получил многочисленные травмы. На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая его отвезла в больницу.

В Минздраве по Пермскому краю не удалось оперативно получить информацию о состоянии пациента.