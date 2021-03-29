Роман Абрамович станет инвестором проекта новой сцены Пермского театра оперы и балета. Фото: архив "КП"

Проектированием нового здания Пермского театра оперы и балета займется другая компания. Контракт с проектировщиком «Строй-Эксперт» решено расторгнуть, причиной стало привлечение в проект внебюджетных средств. На дальнейшие работы 100 млн рублей выделит бизнесмен Роман Абрамович.

- Чтобы определить объем выполненных работ и размер оплаты, расторжение будет происходить в судебном порядке, - сообщает Министерство строительства Пермского края. - На данный момент с российским подразделением компании «Werner Sobek Москва», успешно работающим 15 лет на российском рынке, заключено соглашение о безвозмездном создании проектной документации на строительство театра.

Начать строительные работы театра планируется в 2023 году.