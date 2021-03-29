3 апреля на федеральном телеканале покажут фильм о реке Чусовой в Пермском крае

3 апреля, на телеканале «Россия Культура» в 16.45 покажут фильм Валерия Тимощенко «О времени и о реке. Чусовая».

3 апреля, на телеканале «Россия Культура» в 16.45 покажут фильм Валерия Тимощенко «О времени и о реке. Чусовая». Его снимали в августе прошлого года в Пермском крае. В фильм вошли не только съемки природы, но и беседы с людьми, которые живут на берегах реки.

«Это фильм о реке Чусовой и наших соотечественниках, живущих на ее берегах. Это единственная река, которая пробила себе проход с одного склона Уральского хребта на другой - начинаясь в Азии, она течет в Европу. По ней шли первопроходцы, а потом везли золото и железо – главное уральское богатство. На ее берегах за несколько веков образовалась особая горнозаводская цивилизация со своим особым бытовым и социальным укладом и своими законами, многие из которых даже сегодня звучат как откровение», – говорится в описании фильма.

Картина станет частью телепроекта «Великие реки России» – многолетнего исследования, запущенного вместе с Русским океанографическим сообществом. В нем участвуют краеведы, ученые, журналисты и общественные деятели.

СПРАВКА

Валерий Тимощенко родился 21 января 1959 года в Краснодаре. В 1981 году окончил сценарно-киноведческий факультет ВГИКа. Работает как сценарист и режиссер-документалист. В 1989 году служил командиром спасотряда во время землетрясения в Армении. Как оператор и режиссер работал во время военных конфликтов в Карабахе, Абхазии, Чечне, Южной Осетии. Сейчас - президент АНО «Краснодарская киностудия им. Н. Минервина», член правления Союза кинематографистов России.