В Перми в аварийном доме, где проживают люди, обрушилась стена

У дома по улице Усадебной обвалилась часть стены.

В Перми 28 марта около 15 часов у дома по улице Усадебная, 6 (Орджоникидзевский район) обрушилась наружная стена. Дом аварийный и о его проблемах давно знают в администрации района. Специальные службы бывали там не раз. До этого случая обрушения были зафиксированы вначале марта и вот снова начали падать кирпичи.

В первом подъезде проживают 12 человек в 3-х квартирах. Часть жильцов переехали из разрушающегося дома. Маневренный фонд им предлагали, но жить там люди отказались. Например, жильцы из квартиры №8, их 7 человек, из них 4 ребенка, уехали жить на дачу. Жильцы других квартир остались в доме. После очередного обвала стены представители всех служб и администрации были оповещены об этом. Они сообщили жильцам, что дальнейшей угрозы обрушения нет.

Стоит отметить, что каждую весну квартиры жильцов затапливает, крыша течет, кирпичи падают людям чуть ли не на голову.

Видео, которое мы публикуем, было снято в начале месяца.