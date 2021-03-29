В Перми прошел круглый стол по вопросам образования

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Пермский край занимает 9-е место в стране по качеству образования.

- Нам есть куда расти дальше, - заметила министр образования Раиса Кассина.

В каком именно направлении надо расти пермскому образованию, обсудили во время круглого стола, в котором приняли участие мэр Перми Алексей Дёмкин, представители администрации города, депутаты, родители школьников, ректоры пермских вузов, директора школ, учащиеся.

- Повышение качества образования – это приоритетное направление деятельности администрации Перми, - подчеркнул Алексей Дёмкин. - Порядка 60 процентов доходов бюджета направляется на образование. На днях мы открыли новое здание детского сада «Симфония» на улице Байкальской, в ближайшее время планируем открыть еще три дошкольных учреждения. Также ведется строительство 4 корпусов школ, определяем подходящие земельные участки для строительства ещё 5 школ с участием концессионера.

Начальник департамента образования администрации Перми Анна Деменева обозначила четыре главных направления развития образования города. Это предоставление мест в детсадах детям ясельного возраста, организация доступного и качественного индивидуального образовательного маршрута в школах, подготовка педагогических кадров, обеспечение качественного школьного питания и организация родительского контроля за работой школьных столовых.

Также Алексей Дёмкин озвучил вопрос мотивации талантливых выпускников остаться на дальнейшее обучение в пермских вузах и строить свою карьеру в Перми и Пермском крае.

- Об успехах пермского образования знают за пределами города. Подготовка детей в детских садах и школах у нас на хорошем уровне, дети из Перми легко поступают в вузы других городов. Мы хотим, чтобы они оставались у нас. Задача – совместными усилиями прийти к тому, чтобы дети получали образование в Пермском крае и находили себя в профессии в Перми и регионе, – подчеркнул Алексей Дёмкин.

– Проведение круглых столов – это положительная практика, надеюсь, она станет системной. Родители имеют возможность напрямую высказать свое мнение и быть услышанными, – отметила представительница родительской общественности Ирина Нечаева.