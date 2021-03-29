В Пермском крае осудили 18-летнего парня за удар полицейского ногой в лицо

18-летнаго парня осудили за нападение на полицейского. Фото: Василий Вахрин

В Чусовом 18-летний парень оказался на скамье подсудимых за нападение на полицейского. В ГУ МВД рассказали подробности произошедшего. В октябре прошлого года во время охраны общественного порядка сотрудники патрульно-постовой службы полиции заметили драку возле кафе.

Полицейские разняли молодых людей, но один из них вел себя агрессивно. Парня доставили в медучреждение для освидетельствования и составления протокола об административном правонарушении.

- В процедурном кабинете, молодой человек, воспользовавшись тем, что сотрудник ППСП оформлял необходимые документы, ударил полицейского ногой по лицу, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

После произошедшего парню уже грозило уголовное дело. Следственный комитет возбудил его по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Суд приговорил нападавшего к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.