В Пермском крае ночью температура воздуха опустится до – 14 градусов

Ночи в последние дни марта в Прикамье будут холодными. Фото: архив "КП"

В Пермском крае в последние дни марта ночи будут достаточно морозные. По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 марта ожидается переменная облачность, днем местами по северу и востоку небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 5–10 м/с. Температура воздуха ночью – 9, -4°, при прояснениях до –14°, днем +4,+9°.

Во вторник переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3–8 м/с. Температура воздуха ночью –9,–5º, днем –1,+4º.

В последний день весны, 31 марта будет переменная облачность, мокрый снег. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью –8,–4º, днем +1,+6º.