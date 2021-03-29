В Пермском крае автомобиль сбил женщину, водитель посадил ее в салон и увез

Фото: Кадр видео ВК "ЧП Березники".

В социальной сети появилось видео из Березников. Момент ДТП сняла камера видеорегистратора. На нем, предположительно, автомобиль ВАЗ не уступает дорогу женщине, которая идет по пешеходному переходу.

Она перешла дорогу примерно наполовину и тут на нее наезжает автомобиль. Водитель вышел из машины, помог подняться женщине, погрузил ее в салон машины и уехал. Судя по дате на регистраторе, авария случилась 21 марта.

«КП» запросила официальную информацию в ГИБДД по Пермскому краю.