«Больше не соответствует требованиям безопасности». В Пермском крае закрывается ледовая переправа

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю.

С наступлением весеннего тепла в Пермском крае начинают закрываться ледовые переправы. В МЧС сообщили, что с 08.00 утра 29 марта в связи с несоответствием требованиям безопасности закрывается ледовая переправа в Кунгурском районе, которая соединяла поселки Ильича и Троица на реке Сылва.

- Будьте внимательны и осторожны! – предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. - Работу ледовых переправ уточняйте на официальном сайте краевого МЧС и на сайтах администраций муниципальных образований. Планируйте поездки заранее, с учетом закрытия ледовых переправ!

В МЧС напомнили автовладельцам, что пользоваться несанкционированными ледовыми переправами опасно для жизни.