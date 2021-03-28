«Выпивал и избивал жену». В Пермском крае будут судить домашнего тирана

Максимальное наказание, которое может грозить домашнему тирану - до трех лет лишения свободы. Фото: архив "КП"

В Кунгуре следователи возбудили уголовное дело по статье «Истязания» в отношении 38-летнего местного жителя.

- В январе-феврале 2021 года, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый неоднократно наносил побои своей 40-летней супруге, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Об агрессивных, противоправных действиях мужа потерпевшая сообщила в правоохранительные органы.

Для выяснения обстоятельств назначена судебная экспертиза, проведен осмотр места происшествия, проводятся допросы потерпевшей и свидетелей. Максимальное наказание, которое может грозить домашнему тирану - до трех лет лишения свободы.