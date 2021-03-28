В Пермском крае выявлено 119 заболевших COVID-19

Общее число инфицированных в регионе достигло 50 893 человек. Фото: архив "КП"

28 марта 2021 года в Пермском крае было выявлено 119 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 31 человек проходит лечение в больницах, 88 – лечатся амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- Общее число инфицированных в регионе достигло 50 893, - сообщили в краевом оперштабе. - Среди 119 новых инфицированных 44 мужчины, 75 – женщин и четверо детей. Из взрослых, тех, кому от 15 до 29 лет – 13 человек, от 30 до 49 лет – 28 человек, 49 в возрасте 50-64 и 25 человек старше 65 лет.

За минувшие сутки выздоровели 130 человек, два человека скончались. Сейчас в больницах края находятся на лечении 722 пациента, 47 из них – в тяжелом состоянии на ИВЛ.