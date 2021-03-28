В Перми будут судить водителя «скорой», устроившего ДТП с четырьмя пострадавшими на Октябрьской площади

Фото с места происшествия Instagram chp_59.

В Перми завершено уголовное дело по громкому ночному ДТП со «скорой», случившемуся в центре Перми 29 августа 2020 года. В ту ночь, напомним, столкнулись Mercedes и карета «скорой помощи». После удара машина с медиками завалилась и упала на бок. ДТП попало на камеру видеорегистратора.

Виновным в аварии признали 48-летнего водителя «скорой помощи». В результате его действий пассажир и водитель Mercedes получили тяжкий вред здоровью, две другие пассажирки легкового автомобиля получили травмы средней и легкой степени.

- К работодателю водителя «скорой» - областной клинической больнице - в рамках уголовного дела в пользу пострадавших нами будет заявлены гражданские иски по взысканию морального вреда на общую сумму два миллиона рублей, - сообщил на своей странице в Facebook Председатель РОО «Автомобилисты Пермского края» Александр Сидоров.